Milan, De Ketelaere ai saluti: assalto decisivo

MILANO - Il Milan è ormai ad un passo da Charles De Ketelaere. Ieri il Bruges non ha voluto rischiare infortuni, tenendo il giocatore per tutta la partita in panchina nella finale di Supercoppa del Belgio contro il Gent. Nella vittoria per 1-0 del Bruges il trequartista non ha proprio messo piede in campo, e al termine del match ha salutato il pubblico perché ha ormai le valigie pronte per sbarcare a Milano.

Ci siamo

Ora può partire l’offensiva del Milan con l’ultima offerta per il classe 2001, primissimo obiettivo di mercato dell’intera campagna estiva. Nella testa dei dirigenti milanisti sarà lui il grande investimento di quest’anno, il colpo della sessione di trasferimenti 2022. Maldini e Massara metteranno sul tavolo del Bruges ben 30 milioni di euro più svariati bonus per convincere la squadra belga ad accettare, e questa volta c’è fiducia che l’affare possa concludersi. Le precedenti proposte sono state tutte declinate. Il Milan era partito da 20 milioni più bonus, poi è salito a 25 e poi 28 milioni con l’aggiunta di ricchi premi. La formazione belga ha sempre chiesto più di 35 milioni di euro e per questo l’ultima proposta della dirigenza milanista potrebbe essere quella giusta. De Ketelaere ha un accordo con Maldini e Massara di cinque anni a due milioni di euro a stagione, trovato già ad inizio luglio. Ci sono state anche delle telefonate con mister Stefano Pioli che gli ha illustrato il progetto e l’eventuale posizione in campo. Il belga dovrebbe essere il futuro numero dieci del Milan, anche se all’occorrenza potrebbe anche giocare sulla corsia destra. Un jolly dietro la punta, con caratteristiche offensive se si guardano i numeri dell’ultima annata a Bruges dove ha segnato 14 reti in 33 partite e confezionato anche sette assist. Nel corso dei giorni passati ha forzato la mano per trasferirsi subito in Italia ma bisognava trovare prima l’accordo tra le società.

Il difensore

In difesa invece avanza la candidatura di Japhet Tanganga, difensore inglese in uscita dal Tottenham. Pure il Napoli ci pensa, ma i rossoneri si sono mossi in anticipo sia con l’agente che con la squadra di Antonio Conte e Fabio Paratici. Già a gennaio il 23enne degli Spurs era stato vicino al Diavolo, ora sembra proprio che in via Aldo Rossi lo abbiano individuato come serio candidato per la successione di Alessio Romagnoli. Il Milan in settimana avrà nuovi colloqui sia con l’entourage di Tanganga che con il Tottenham. Dalla Premier League però non arrivano indicazioni favorevoli su un altro obiettivo di mercato dei rossoneri.

Ancora in Premier

Infatti su Hakim Ziyech, 29enne marocchino in uscita dal Chelsea, è piombato recentemente il Manchester United di Erik ten Hag. L’ex tecnico dell’Ajax ha già lavorato con Ziyech proprio in Olanda e vorrebbe nuovamente averlo con sé, nell’avventura con i Red Devils. Il Milan con la scesa in campo del Manchester avrebbe molte più difficoltà. Georginio Wijnaldum è stato proposto da intermediari ma l’operazione sarebbe possibile solamente in prestito e con ingaggio gran parte pagato dal Psg. In uscita c’è sempre Timouè Bakayoko, accostato più volte sia al Valencia di Gattuso che al Marsiglia. Si cerca un accordo economico con questi due club per interrompere il prestito con il Chelsea. In settimana dovrebbe anche sistemarsi Daniel Maldini a Verona in prestito.