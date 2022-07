Bakayoko shock: "La polizia ha messo la mia vita in pericolo"

MILANO - Nelle scorse ore il nome di Tiémoué Bakayoko è balzato in vetta alle cronache, ma non per una prodezza in campo, bensì per essere stato fermato dalla Polizia, tra l'altro con metodi piuttosto "feroci". Il centrocampista del Milan - attualmente è sul mercato e potrebbe finire al Valencia di Rino Gattuso - è tornato su quanto accaduto spiegando nel dettaglio, attraverso quattro storie su Instagram, ciò che è avvenuto in quegli attimi di tensione: "Errare è umano, non ho problemi con questo. Il modo e la metodologia utilizzati, però, sono per me 'problematici'. Penso che si sia andato oltre il dovuto. Perché non mi hanno semplicemente chiesto i documenti, comunicando in modo normale? Nel video che è stato postato sui social non si vede tutto. Questa è la parte più tranquilla di quanto accaduto. Mi sono ritrovato con la pistola a un metro da me, sul finestrino lato passeggero. Hanno chiaramente messo le nostre vite in pericolo".