Diretta ZTE-Milan ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

In attesa di sviluppi sul mercato, il Milan campione d'Italia scende nuovamente in campo oggi pomeriggio contro il ZTE Zalaegerszeg per la seconda amichevole pre-campionato. La grande novità sarà la presenza per la prima volta della nuova seconda maglia, tornata completamente bianca ma arricchita da 7 righe orizzontali a rappresentare le 7 Champions in bacheca. Pioli è a caccia di conferme dopo quelle ottenute la scorsa settimana contro il Colonia. In Ungheria il tecnico rossonero avrà a disposizione anche i big, e si vedrà dunque un Milan più "vero". Il punto fisso della squadra sarà sempre Giroud, autore della doppietta scudetto di due mesi fa contro il Sassuolo e di una doppietta pure con il Colonia.