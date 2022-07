Milan, è ancora stallo per De Ketelaere. Il Psg all’assalto di Sanches

MILANO - Il ritiro milanista, da consumare a temperature più miti, loro si limiteranno ad assaggiarlo in occasione delle amichevoli: Maldini e Massara hanno come stella polare il mercato e il nome di De Ketelaere in particolare. Il grande obiettivo dell’estate rossonera continua a costare un po’ troppo. E sarebbe in ogni caso il colpo più oneroso, superando Leao e Tomori, tra i giocatori presenti attualmente nell’organico del Milan. Ieri, mentre i dirigenti rossoneri facevano rientro a Milano, il tecnico Hoefkens dettava una frase che in qualche modo ha inquadrato il contesto anomalo in cui si trova De Ketelaere in odore di cessione dal Bruges. «Farò qualsiasi cosa per lui, ma è tutto un po’ troppo per Charles». Il riferimento è all’esclusione, forzata, dall’impegno contro il Genk. Mentre il Milan è chiamato a colmare la distanza di quattro-cinque milioni con i belgi, per avere il giovane talento e renderlo il grande colpo di mercato. Anche perché nel frattempo il ds del Paris Saint-Germain, Luis Campos, ha dichiarato di voler chiudere per Renato Sanches entro mercoledì, giorno della ripresa degli allenamenti, nonostante l’attuale stallo delle trattative con il Lilla.

Fiducia

Come annunciato dall’elenco dei convocati sabato, il debutto del Bruges - peraltro vincente - non ha contemplato la presenza di De Ketelaere. Condizionato in questo momento dalla propria situazione in chiave-mercato, nonché soggetto al rischio di infortuni proprio nella fase più calda della trattativa con il Milan. Resta la fiducia, da parte di Maldini e Massara, di poter arrivare a un lieto fine. Anche perché l’offerta per De Ketelaere, col tempo, è stata ritoccata verso l’alto. Il rifiuto del giocatore al Leeds ha in qualche modo spianato la strada al Milan. Che tiene viva anche la possibilità di virare su Ziyech per la trequarti, qualora andassero a vuoto gli assalti a De Ketelaere.

Linea verde

Intanto il Milan spera di prenotare a breve Tommaso Mancini, promettente attaccante del Vicenza di grande prestanza fisica. Su di lui ci sono anche Juve, Empoli, Benfica e Siviglia. Nella settimana che comincia oggi, possono essere gettate le basi per un’intesa con il club veneto - avversario del Milan in amichevole il 6 agosto - permettendo alla società rossonera di sbaragliare la concorrenza in nome dell’idea di linea verde nel reparto offensivo. Negli ultimi due anni sono arrivati Roback - “portato” da Ibrahimovic - e Lazetic. In parallelo, andrà trovata una soluzione per Daniel Maldini che piace a Verona e Spezia.