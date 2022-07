Milan, allenamento con esercitazione sui tiri in porta

Terzo giorno nel ritiro austriaco di Villach per il Milan che si è allenato questa mattina in vista dell'amichevole di domani alle 19, a Klagenfurt, contro il Wolfsberger . Sarà una partita in cui Pioli vorrà vedere progressi rispetto al 2-3 subito in Ungheria dallo Zte , soprattutto nell'approccio al match, visto che i tre gol erano arrivati nella prima mezzora della partita.

Il menu odierno della seduta prevedeva una sessione di attivazione muscolare e il riscaldamento, quindi una serie di partitelle disputate su campo ridotto. Infine, parte dell'allenamento dedicato alla fase tattica e conclusione con un focus sui tiri in porta per prendere bene la mira.

Domani non ci sarà allenamento in quanto la squadra si trasferirà a Klagenfurt per giocare la terza amichevole ufficiale dopo Colonia e Zte. Un altro impegno internazionale per confrontarsi con l'Europa, palcoscenico che il Milan quest'anno vuole onorare meglio della stagione passata quando non passò i gironi di Champions League.