Messias: "Il Milan ha sempre fame, vogliamo continuare a vincere"

Junior Messias ha le idee chiare: il Milan non deve e non vuole assolutamente smettere di crescere e vincere. Il trequartista brasiliano lo ha rimarcato ai microfoni di Sky Sport, a margine dell'amichevole vinta per 5-0 contro il Wolfsberger . Il match a carattere amichevole si è tenuto al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, dove il Milan è in ritiro per preparare al meglio l'imminente stagione 2022/23.

Pokerissimo Milan: Messias tra i marcatori

Non c'è stata partita tra la formazione austriaca e quella rossonera, che sin dai primi minuti si è imposta sia per gioco che per status. A segno Leao, Rebic, Adli, Gabbia e lo stesso Messias, mandato in campo da Stefano Pioli nel secondo tempo e subito graffiante: gli sono bastati 12 minuti per mettere anche la sua firma, che è valsa il momentaneo 3-0 al Milan. L'azione - nata da uno scambio tra Rebic e Theo Hernandez - è stata finalizzata dal brasiliano, bravo a tagliare in area e a farsi trovare puntuale per appoggiare in rete.

Milan, le parole di Messias

“Iniziamo a prendere il passo giusto" – ha detto Junior Messias a Sky Sport a fine gara. "Non siamo al massimo com'è normale che sia in questo periodo, ma cerchiamo di migliorare ogni giorno. È importante arrivare a inizio campionato stando bene”. Il centrocampista ha passato un’estate felice, dopo lo scudetto vinto e il riscatto dal Crotone da parte del Milan: “Sono contento, sono andato in Brasile con la famiglia. Vincere il campionato ha un sapore particolare, ma dobbiamo continuare a vincere perché siamo il Milan, e io voglio fare meglio dell’anno scorso. Abbiamo fatto bene in Europa, sfiorando di passare un girone non facile. Ora bisogna fare meglio”. Anche grazie all'aiuto dei nuovi acquisti: “Origi e gli altri si sono integrati bene"- ha concluso Messias. "Adli è un grande giocatore e come gruppo siamo già uniti”.