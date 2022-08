Milan, per De Ketelaere le luci di San Siro

MILANO - È scattata l’ora di Charles De Ketelaere dal primo minuto. Pioli è pronto a rivedere l’assetto del suo Milan con la modifica di un paio d’interpreti offensivi rispetto all’ultimo impegno di campionato. Il giocatore più atteso è il belga ex Bruges, il colpo di mercato da 35 milioni di euro, l’unico grande acquisto della squadra rossonera in estate. Pioli lo ha studiato, gli ha concesso tempo per inserirsi, e ora ha deciso di offrirgli un’occasione dall’inizio. Contro l’Udinese l’esordio in assoluto a San Siro nel secondo tempo, nel pareggio con l’Atalanta ha assaggiato la sua prima trasferta di campionato, stasera esordirà dal principio e avrà più tempo per mettere in mostra le sue grandi doti tecniche. «Mi fido di lui, può essere arrivato il momento di partire dall’inizio», ha confessato il tecnico rossonero. «È molto intelligente e mi sta sorprendendo per la velocità con cui sta imparando la lingua e con la curiosità con cui si è approcciato al nostro gioco. In quel ruolo ho diverse scelte». De Ketelaere a Milanello si sta integrando sempre meglio, e questo aiuterà il belga a mettere in mostra prima possibile le sue enormi qualità. Contro l’Udinese un paio di giocate sopraffine, a Bergamo un passaggio illuminante per Tonali, oggi il pubblico rossonero si aspetta un ulteriore step. Al Milan servono gol e assist e De Ketelaere può essere davvero pericoloso in zona offensiva.