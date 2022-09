Doppia ammonizione contro la Sampdoria, Leao salta Milan-Napoli

Sampdoria-Milan, la doppia ingenuità di Leao

Leao è stato sfortunato, ma anche ingenuo e incauto in occasione dei due cartellini gialli: il primo, al 17’, è stato originato da una sbraccuata sul volto di Alex Ferrari, che ha spinto l’arbitro Fabbri a sanzionare l’mvp della Serie A 2021-’22. Poi, in avvio di ripresa, il fattaccio, con gli stessi protagonisti: Leao ha infatti provato una rovesciata senza avvedersi che nei pressi del pallone c’era lo stesso Ferrari, colpito in pieno viso. Gioco altamente pericoloso, cartellino giallo da regolamento e rosso inevitabile che ha costretto Leao, prima della gara di Marassi ammonito appena 10 volte in carriera in A, a lasciare la squadra in 10 e a creare un serio problema a Pioli in vista della super-sfida contro il Napoli.