MILANO - In attesa di tornare protagonista in campo con il Milan, Ibrahimovic annuncia a tutti la sua partecipazione nel film "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom". Zlatan ha pubblicato sui social il trailer del nuovo capitolo della saga, che uscirà nel 2023: lo si vede indossare i panni del gladiatore, combattere tra le fiamme ed essere osannato dal popolo. Sarà "Caius Antivirus", questo il personaggio che interpreterà.