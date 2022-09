Tatarusanu, usato garantito in casa Milan

MILANO - S.o.s. Tatarusanu. Esattamente come un anno fa, più o meno di questi tempi, toccherà nuovamente al portiere rumeno difendere la porta del Milan. Colpa dell’infortunio rimediato da Maignan in nazionale. Stavolta il numero uno è stato costretto a fermarsi per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Allora, invece, si trattò di una lesione al legamento del polso sinistro. Ci vorrà un mesetto perché “Magic Mike” possa tornare in campo, quindi non avverrà prima del 22 ottobre contro il Monza. Insomma, almeno 5 partite - Empoli, Juventus e Verona più il doppio confronto con il Chelsea in Champions - in cui Tatarusanu diventerà l’ultimo baluardo di una difesa che, per la verità, in questo avvio di stagione è stata tutt’altro che blindata: ben 10, infatti, i gol incassati nelle prime 9 uscite stagionali. E non certo per responsabilità di Maignan, al contrario autore di alcune prodezze, come nel derby con l’Inter o come il rigore parato a Berardi in casa del Sassuolo. Più che altro non hanno funzionato alcuni meccanismi difensivi, oltre al fatto che il centrocampo non sempre ha protetto in maniera adeguata la retroguardia.