Milan, Tonali a Londra per consacrarsi

MILANO - L’avrà sognata centinaia di volte questa partita Sandro Tonali . Il suo Milan in uno stadio importante come lo Stamford Bridge contro una big del calcio europeo. L’unico punto in classifica dei Blues non dovrà ingannare la squadra di Stefano Pioli, gli inglesi specialmente in casa sono temibili e Tonali avrà un gran da fare in mezzo al campo per riuscire a contrastare gli uomini allenati da Graham Potter. A 22 anni Tonali è già uno dei leader di questo Milan , e la sua presenza a Londra sarà fondamentale per contrastare la corazzata inglese. Lo farà accanto a Bennacer, con l’obiettivo di fermare l’avanzata del Chelsea e ripartire in velocità. Sarà una battaglia come tutte le partite di Champions League, ma questa volta sarà ancora più impegnativo per due motivi. Il primo riguarda la lista ridotta dei rossoneri presenti a Londra, e questo porterà i titolari a dare qualcosa in più, proprio come piace a Stefano Pioli. Il secondo motivo dipende dal Chelsea. Perché dopo un pareggio e una sconfitta i Blues non possono perdere ancora. Ecco perché stasera serviranno i muscoli di Tonali e la testa di un giocatore classe 2000 che sembra ormai un veterano.

La mentalità

Era finito al centro di un vespaio di polemiche dopo la rimessa laterale che a Empoli ha portato il Milan a sbloccare il risultato con Ante Rebic, ma anche quelli sono segnali di un giocatore che non ci sta a perdere punti. Tonali è uno che mette tutto in campo ed è molto legato ai colori rossoneri, tanto da rinunciare anche a una parte di stipendio per esaudire il suo sogno e firmare per il Milan nel 2020 in prestito e l’anno successivo a titolo definitivo. Ma dopo un anno ad alto livello è stato il club a chiamarlo per adeguargli il contratto e prolungarlo fino al 2027. Tra Tonali e il Milan c’è un rapporto viscerale, ed è una storia che continuerà ancora per molti anni.

Il sacrificio

Stasera con il Chelsea ci sarà un Milan rabberciato ma proprio per questo i titolarissimi daranno maggiore sostanza alla manovra, e Tonali è pronto a sacrificarsi come ha sempre fatto fino a oggi. In sette partite di campionato e due di Champions League non ha trovato ancora il gol, ma è in partite come queste che il giovane mediano si carica e spera di sbloccarsi. Ma in fondo gli basterà la solita prestazione di sostanza per conquistare i tifosi e per soddisfare il suo allenatore. La crescita di Sandro in questi mesi è stata esponenziale e stasera ha l’occasione di affermarsi anche in campo internazionale in uno scontro diretto tra le due squadre che hanno la possibilità di passare il turno a discapito di Dinamo Zagabria e Salisburgo.

Coppia collaudata

Le soluzioni a centrocampo sono limitate, Tonali e Bennacer saranno i titolari mentre dalla panchina potrà subentrare Tommaso Pobega, autore già di una rete in Europa contro la Dinamo. Con le assenze di Vranckx e Bakayoko, e con l’avanzamento di Krunic sull’esterno della trequarti, le scelte di Pioli saranno parecchio ridotte in mediana. Tonali e Bennacer stanno crescendo insieme e ora sono di fronte a un impegno di levatura internazionale, un test ulteriore per migliorare ulteriormente dal punto di vista personale e di squadra.