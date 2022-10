Galliani: “Van Basten è la Madonna, quando lo vedo mi inginocchio”

Bei tempi quelli del Milan olandese. Chissà quante volte lo penserà Adriano Galliani , ex dirigente rossonero degli anni dei trionfi. Ma tra quelli olandesi ce n'è uno che spicca in modo particolare e l'attuale amministratore delegato del Monza ne parla durante il format 'Il Giorno del Condor', in onda su Dazn.

Aggiunge Galliani, per sottolineare meglio la sua adorazione per la punta orange: “E' l'unico giocatore per cui, quando lo vedo, mi inginocchio ancora. Lui ride, ma io gli dico che per me è come la Madonna! Per me è il giocatore più forte tra tutti i calciatori che sono passati al Milan e al Monza”.