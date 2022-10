Giroud attaccante da esportazione: Champions, 15 gol su 20 segnati in trasferta

Giroud: percentuale da record fuori casa

Giroud, dei 20 gol complessivi segnati in Champions League, 15 li ha fatti lontano da casa. Vuol dire che il 75 per cento delle sue reti le segna in trasferta. In questa speciale classifica, tra chi ha fatto almeno 15 gol, lotta solo con Timo Werner. Per il resto, c'è il vuoto.