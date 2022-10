Milan, Pioli: "Brahim e Dest recuperati, col Torino è molto importante"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino , all' Olimpico , valida per la 12° giornata della Serie A 2022/2023.

Rossoneri praticamente imbattibili in trasferta, e dopo il bel sucesso in Champions League vogliono continuare a far bene anche in campionato per non perdere terreno dal Napoli al momento capolista.

Pioli sulla volata: "Due settimane importanti, la squadra sta bene"

Da oggi fino al 13 novembre, giorno della fine delle competizioni per far spazio al Mondiale in Qatar, il Milan avrà cinque partite da giocare, di cui quattro in Serie A (appunto Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina) e una in Champions League contro il Salisburgo che potrebbe valere l'accesso agli ottavi di finale.

Pioli è consapevole dell'importanza di questa mini volata:

"Abbiamo iniziato ad inizio stagione avendo l'obiettivo di terminare, al 13 di novembre, il più in alto possibile in Serie A e avendo superato il girone in Europa. Ora ci sono queste cinque gare fondamentali, i ragazzi stanno bene: domani è la più importante. È stimolante incontrare le squadre di Juric, ti obbligano a trovare soluzioni".

Il tecnico rossonero si concentra poi anche sulla difficoltà della partita di domani contro il Torino di Juric, coi granata che però nel recente passato hanno avuto grandi difficoltà nel segnare ai rossoneri:

"Certamente sarà molto difficile, non ci abbiamo giocato tantissimo tempo fa: nonostante le buone condizioni fisiche, l'anno scorso non siamo stati in grado di superare il Torino. Vogliamo dare continuità, i campionati si vincono con continuità, risultati, strisce di risultati il più lunghe possibili. Sarà un campionato equilibrato nelle posizioni di vertice. Fare bene domani è importante".

Pioli sulle scelte di formazione: "Brahim Diaz e Dest sono recuperati"

Grande protagonista dell'ultima partita di Serie A è stato lo spagnolo Brahim Diaz, autore di una doppietta ma poi costretto a uscire dal campo per un problema muscolare proprio come il terzino destro Dest. Pioli annuncia il recupero di entrambi per la gara col Torino:

"Dest e Brahim sono recuperati, sono a disposizione per essere convocati. Schiererò la formazione migliore in base alle condizioni di tutti i giocatori".

Un commento nello specifico Pioli lo regala per il numero 10 spagnolo:

"Stava alla grande prima, adesso sta bene. Con così tante gare vicine una normalissima contrattura può diventare un problema serio per la partita seguente: non penso che per tanti dei miei ragazzi sarà un problema giocare due gare di fila, ma vedremo le scelte che farò".

Oltre a Brahim e Dest, Pioli sta lentamente recuperando sempre più giocatore, e dunque ha a disposizione tantissime soluzioni tra le quali scegliere:

"La formazione titolare c'è ed è quella che comincerà la gara domani, con la consapevolezza di avere tante caratterstiche differenti da inserire a gara in corso. Dai ragazzi ho disponibilità totale, questo è il nostro modo di lavorare e stare in campo. Desideriamo continuare a migliorare ed è normale avere più calciatori possibili in gamba e di qualità, la concorrenza aiuta a tenere alto il livello degli allenamenti: per convincermi devono dare quotidianamente il massimo".

Pioli su De Ketelaere: "A Milanello c'è pazienza per lui"

In questa prima parte di stagione, il nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere, arrivato in estate dal Bruges per 35 milioni di euro, sta leggermente deludendo le attese, ed ha attirato su di sé alcune critiche soprattutto nell'ultimo periodo.

Pioli dal canto suo insiste sulla necessità di avere pazienza:

"Abbiamo cinque gare fondamentali per il nostro presente e futuro, tutti i ragazzi sono focalizzati su questi. A Milanello non c'è impazienza, abbiamo lungimiranza e lucidità per capire il percorso di un ragazzo giovane, quello che ci interessa sono qualità, intelligenza e disponibilità: ci sono tutte".

In ogni caso Pioli non fa previsioni per quanto riguarda la futura crescita del ragazzo:

"Difficile fare previsioni, ognuno ha il proprio percorso. Poi può essere che domani elogiamo tutti De Ketelaere per il gol o la giocata che ha fatto. Quando ci sono qualità, intelligenza e disponibilità ci sono tutte le caratteristiche per far sbocciare un talento in un grande giocatore. L'importante è continuare a lavorare con questa voglia, con questa disponibilità, con questa passione che abbiamo tutti qui a Milanello”.