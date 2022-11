Milan, due assenti con la Cremonese: squalificati Giroud e Theo

Quell'esultanza con la maglia lanciata in aria è costata a Olivier Giroud l'espulsione nel finale della partita contro lo Spezia e la conseguente squalifica per la trasferta di Cremona, in programma domani sera. Lo ha deciso il giudice sportivo, che ha squalificato sempre per un turno anche un altro giocatore del Milan, vale a dire il trenino Theo Hernandez, ammonito quando era in diffida.