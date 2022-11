Milan, esercitazione tattica sul possesso a Milanello

Sotto gli occhi vigili di Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis, il Milan ha svolto il penultimo allenamento in preparazione della partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18 a San Siro. I rossoneri devono vincere, non sono permessi altri passi falsi dopo il deludente 0-0 di Cremona contro la Cremonese.