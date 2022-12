Milan a Dubai: riecco Bennacer e Bakayoko in gruppo

Sei ore per raggiungere Dubai , un po' di riposo in mattinata e, nel pomeriggio, il Milan ha cominciato ad allenarsi al Dubai Police Club Stadium. Prima dell'inizio della seduta, l'allenatore Stefano Pioli ha tenuto un lungo discorso alla squadra, riunita in gruppo. Successivamente, sono iniziati gli impegni fisici veri e propri, con una novità: si sono rivisti infatti Timeoue Bakayoko e Ismael Bennacer .

Cinque giocatori del Milan hanno lavorato a parte, in palestra: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Messias, Calabria, Florenzi e Brahim Diaz . Grande la voglia di Ibra di recuperare il tempo perso e poter dare una mano ai compagni alla ripresa del campionato, prevista per il prossimo 4 gennaio.

Il resto della squadra, dopo il risveglio muscolare e alcuni esercizi atletici, si è dedicato a una serie di combinazioni tecniche finalizzate a segnare nelle porticine posizionate agli angoli della porta principale. Pioli ha poi diviso i giocatori in gruppi: spazio per allunghi e un'esercitazione dedicata al possesso palla. Per un blocco di rossoneri, poi, nuova fase tecnica con passaggi e tiri; per gli altri, fase tattica. I portieri, agli ordini dei preparatori, hanno fatto lavoro personalizzato. Domani è previsto un doppio allenamento: alle 7 ore italiana e alle 13, sempre ora italiana.