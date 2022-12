Arsenal-Milan diretta: l'amichevole di lusso al via alle 15

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All.: Pioli.

Arsenal (3-4-2-1): Hein; Holding, Gabriel, White; Fabio Vieira, Elneny, Lokonga, Tierney; Odegaard, Nelson; Nketiah. All.: Arteta.

Milan, amichevole di lusso con l'Arsenal

Prosegue il percorso di preparazione del Milan, in vista del primo impegno dopo la sosta del campionato contro la Salernitana. I campioni d'Italia in carica, questa settimana, sono chiamati a una doppia sfida con due big della Premier: l'Arsenal e il Liverpool. Quest'oggi, a partire dalle 15, i ragazzi di Pioli se la vedranno con i Gunners, al momento primi in Inghilterra.

Dove vedere Arsenal-Milan in tv

L'amichevole di lusso tra Milan e Arsenal si giocherà allo stadio Al-Maktoum Stadium a Dubai. Il fischio d'inizio è alle 15.00, il match è possibile seguirlo su Sky e Dazn.