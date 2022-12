Liverpool-Milan diretta 2-1: El-Hilali colpisce la traversa

18:13

73' - Pioli gioca la carta Bakayoko

Triplo cambio per i rossoneri: dentro Bakayoko, Simic e Bozzolan, fuori Gabbia, Pobega e Saelemaekers.

18:08

70' - Traversa di El-Hilali, Milan a un passo dal pareggio

Che giocata di El Hilali: dal limite dell'area di rigore, il giovane rossonero conclude a rete con destro secco ma trova solo la traversa della porta di Adrian. Che occasione per i campioni d'Italia!

18:04

66' - Altra sostituzione per il Liverpool

Klopp inserisce Philipps: gli fa posto Matip.

18:01

63' - Doppia occasione per i Reds

Il Liverpool si riaffaccia dalle parti di Mirante: un colpo di testa di Matip si spegne sul fondo. Ci prova anche il neo-entrato Nunez, ancora di testa: l'estremo difensore rossonero blocca a terra.

17:58

60' - Girandola di sostituzioni in casa Reds

Cambia anche Klopp: Tzimikas, Nunez, Adrian, Keyta, Frauendorf e Fabio Carvalho rilevano Thiago Alcantara, Robertson, Milner, Kelleher, Firmino e Elliott.

17:55

57' - Pobega impegna Kelleher

Attaccano i campioni d'Italia: calcio d'angolo battuto da Adli. Il francese imbecca Pobega che gira di testa. Kelleher blocca la palla.

17:53

55' - Altra sostituzione per Pioli

Terzo cambio in casa rossonera: il giovane El Hilali prende il posto di Rebic.

17:49

49' - Saelemaekers inventa, Lazetic non ne approfitta

Inizio di ripresa all'attacco per il Milan: un ispirato Saelemaekers fa partire un traversone dalla destra per Lazetic. Il giovane attaccante non arriva sul pallone: riparte il Liverpool.

17:43

46' - Al via la ripresa: cambia Pioli

Riprende il match, doppio cambio nel Milan: dentro Bennacer e Vranckx, fuori Tonali e Krunic.

17:28

45+5' - Termina il primo tempo, Liverpool in vantaggio

Cala il sipario sulla prima frazione di gioco: il Liverpool conduce 2-1 sul Milan. Salah porta in vantaggio i Reds al 5', i campioni d'Italia pareggiano poco prima della mezz'ora con Saelemaekers. Ci pensa Thiago Alcantara a riportare avanti i suoi con un gol da antologia.

17:22

45' - Cinque i minuti di recupero concessi

Si giocherà fino al 50'.

17:20

43' - Lazetic! Milan ancora pericoloso

Rebic sfrutta un errore in fase di impostazione del Liverpool e recupera palla: il croato serve Lazetic che calcia in caduta verso la porta del Liverpool. Blocca un attento Kelleher.

17:17

39' - Liverpool in vantaggio: che gol di Thiago Alcantara!

Il centrocampista spagnolo raccoglie dal limite dell'area una respinta della difesa dei campioni d'Italia e di collo-esterno realizza una rete da applausi: sorpasso Reds!

17:06

28' - Gol del Milan: pareggia Saelemaekers!

Grande giocata di Rebic che imbecca Saelemaekers. Il belga si accentra e batte Kelleher con una precisa conclusione mancina: è 1-1!

17:00

24' - Thiago Alcantara, altra occasione Reds

Il Liverpool sfiora il raddoppio: stavolta è Thiago Alcantara a spaventare i rossoneri. Conclusione fuori.

16:56

19' - Ci prova Oxlade-Chamberlain: palla a lato

Destro dalla distanza del 29enne centrocampista di Portsmouth, conclusione che si perde sul fondo.

16:54

15' - Liverpool in attacco, Milan attendista

I Reds comandano il gioco, i rossoneri difendono in attesa di un errore in fase di impostazione degli uomini di Klopp per colpire in contropiede.

16:43

6' - Gol del Liverpool: segna Salah!

Matip sale dalle retrovie e scambia il pallone con Salah: l'asso egiziano conclude a rete con il mancino e batte un incolpevole Mirante. Reds avanti!

16:40

3' - Lazetic, che occasione per il Milan!

Adli, con una grande giocata, trova smarcato Lazetic. Il serbo arriva a tu per tu con Kelleher ma manda a lato. Che occasione per i rossoneri!

16:35

1' - Inizia il match!

Il primo pallone della partita lo muove il Liverpool.

16:34

Minuto di silenzio per Mihajlovic

Le due squadre sono raccolte a centrocampo: un minuto di silenzio per Sinisa Mihajlovic, prematuramente scomparso all'età di 53 anni. Sinisa ha allenato il Milan nella stagione 2015/2016.

16:25

Il Milan giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic

La squadra rossonera scenderà in campo contro il Liverpool col lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per omaggiare la memoria di Sinisa Mihajlovic, scomparso all'età di 53 anni.

16:21

Liverpool-Milan, le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-1-2): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Bajcetic, Elliott, Thiago Alcantara; Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino. All. Klopp. A disposizione: Adrian, Davies, Quansah, Phillips, Tsimikas, Chambers, Corness, Cain, Keita, Carvalho, Doak, Clark, Frauendorf, Nunez.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Kruni?, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. All. Pioli. A disposizione: Jungdal, Tatarusanu; Bakoune, Bozzolan, Simic; Bakayoko, Bennacer, Vranckx, El Hilali.

16:20

Test di prestigio per il Milan: sfiderà il Liverpool di Klopp

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Amichevole di lusso per il Milan: i rossoneri, reduci dalla sconfitta di misura contro l'Arsenal per 2-1, sfideranno il Liverpool di Jurgen Klopp nell'ultima gara della 'Dubai Super Cup'. Il match (calcio d'inizio alle 16.30 all''Al-Maktoum Stadium' di Dubai) servirà alla squadra di Stefano Pioli per mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato in programma il prossimo 4 gennaio alle 12.30, quando i campioni d'Italia faranno visita alla Salernitana all'Arechi. Prima del match contro Piatek e compagni, il Milan disputerà un altro test l'amichevole, il 30 dicembre, contro gli olandesi del Psv Eindhoven.

Al-Maktoum Stadium, Dubai