Mihajlovic, Nesta: "Un esempio per tutti, soprattutto per me"

Tanti ex compagni di Sinisa Mihajlovic gli stanno dedicando un messaggio sui social dopo la sua scomparsa, avvenuta a causa della leucemia. Tra questi, non poteva mancare Alessandro Nesta . L'ex giocatore del Milan ha trascorso tanti anni insieme al serbo alla Lazio , formando una coppia davvero devastante. L'ex difensore rossonero inoltre, quando era giovane, ha imparato molto accanto al tecnico da poco scomparso all'età di 53 anni.

Nesta ringrazia Mihajlovic

Con un breve messaggio su Instagram, Alessandro Nesta ha dedicato delle bellissime parole a Mihajlovic: "Mister, sei stato un guerriero. Un esempio per tutti noi e soprattutto per me... Non ti dimenticherò mai". Nesta e Mihajlovic hanno giocato insieme alla Lazio poco più di quattro stagioni, vincendo tanti trofei (soprattutto lo scudetto nel 2000).