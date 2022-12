Milan di nuovo in Italia: Calabria in gruppo, Maignan e Origi in palestra

Al rientro martedì sera dal ritiro di Dubai, il Milan si è ritrovato oggi all'ora di pranzo a Milanello per ricominciare la preparazione al centro sportivo. L'allenamento odierno è iniziato in palestra con l'attivazione muscolare, poi tutti sul campo rialzato per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi tecnici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. Al termine, la squadra ha utilizzato il pallone per effettuare una serie di esercizi sul possesso. Infine, esercitazioni tecniche e la consueta partitella su campo ridotto.

Milan: si avvicina la ripresa del campionato La ripresa del campionato, il 4 gennaio, è sempre più vicina e il Milan ha recuperato un pezzo importante della sua rosa. Si è rivisto per quasi tutta la seduta in gruppo Davide Calabria e il suo rientro in gare ufficiali è sempre più imminente.