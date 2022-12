Maignan, il ritorno slitta ancora: Milan in allarme

MILANO - Il polpaccio continua a tormentare Maignan e questo porterà il Milan a prendere in considerazione eventuali sostituti sul mercato. Le sensazioni dei giorni scorsi sullo stato di salute del portiere francese sono state confermate dagli esami strumentali. Purtroppo per Pioli, il polpaccio di Maignan ha difficoltà a guarire del tutto e il recupero è molto più lento del previsto. Dunque secondo l’ultimo bollettino da Milanello, il francese dovrà lavorare in palestra senza carichi eccessivi per almeno altri quindici giorni, dopodichè si procederà con un nuovo controllo per capire lo stato del muscolo. Il problema è che Maignan si avvia verso i quattro mesi di stop. Tre sono già passati, e il conteggio parte dal 21 settembre quando ebbe il primo problema con la maglia della nazionale francese, ma da quella data non è più tornato a giocare partite ufficiali né col Milan né con la squadra rossonera. Molto probabilmente salterà la sfida di Supercoppa contro l’Inter in programma il 18 gennaio e tra riabilitazione e riatletizzazione potrebbe rientrare a fine gennaio. Una tegola non da poco per l’ambiente, considerando che Maignan è visto come uno dei leader del gruppo. Ecco perché Maldini e Massara si stanno guardando attorno e sono pronti a cogliere occasioni di mercato. Sul taccuino c’è sempre il nome di Sportiello, ma vanno aggiunti anche quelli di Cragno, in prestito al Monza dal Cagliari, e di Vicario dell’Empoli. I rossoneri valutano anche nomi all’estero ed elementi di esperienza.