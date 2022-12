Milan, Pioli: "Al derby sembravo Mazzone, il coro su di me partito dai giocatori"

In un'intervista rilasciata a "I re del calcio", che andrà in onda domani su "Italia 1" alle 23:45, il tecnico del Milan Stefano Pioli è tornato a parlare del derby del 5 febbraio 2022, vinto in rimonta 1-2 dai rossoneri grazie alla doppietta di Giroud. L'allenatore campione d'Italia ha ironizzato sulla sua esultanza con tanto di corsa sotto la Curva Sud: “Sembrava la corsa di Carlo Mazzone, il passo più o meno è quello… Noi siamo partiti ad inizio anno per provare a vincere lo scudetto. Al derby di ritorno eravamo a sette punti dall’Inter e potevamo andare a -10 e invece vincerlo così, con questo carattere, in rimonta, sapevamo che poteva essere un momento decisivo dalla nostra stagione”.