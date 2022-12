Leao: la proposta 'indecente' dello Youtuber

Siparietto in diretta tra lo Youtuber americano I Show Speed e il giocatore portoghese del Milan Rafael Leao . Durante uno show, il primo ha infatti domandato al calciatore lusitano: “Che squadra è il Milan?”, chiedendogli poi di trasferirsi in un club della Premier League inglese. Leao è apparso alquanto imbarazzato.

Leao e I Show Speed: l'amicizia in Qatar

Leao e e I Show Speed sono diventati buoni amici durante i Mondiali in Qatar. Ieri il portoghese è stato ospite dello Youtuber durante uno spettacolo in diretta online. Parlando del futuro del fuoriclasse portoghese, Speed ha fatto la sua considerazione sul Milan – tra l'altro proprietà americana – e poi ha spronato l'esterno a lasciare l'Italia per l'Inghilterra.