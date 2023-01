Milan, Pioli perde anche Rebic. Ballo Tourè sarà operato

MILANO - Brutte notizie per Pioli a pochi giorni dalla ripresa del campionato: dalla partita amichevole di Eindhoven contro il Psv, persa malamente 3-0, sono usciti infortunati sia Rebic sia Ballo Tourè. Il primo, fa sapere il club rossonero, ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra e verrà rivalutato con risonanza fra 7 giorni. Il secondo invece, in seguito a un trauma di gioco, ha riportato una lussazione alla spalla destra che richiede stabilizzazione chirurgica. L’intervento sarà eseguito domani. I due calciatori salteranno sicuramente la Salernitana, prossima avversaria in Serie A.