Milan, Pioli si tiene stretto Leao: "Tutti i giorni gli dico che..."

SALERNO - Dopo la vittoria all'Arechi contro la Salernitana, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha detto la sua su Rafael Leao: "Io gliel'ho detto e glielo ridico tutti i giorni. Lui può fare quello che vuole, il suo percorso di crescita qui non è terminato. Lo vedo positivo e non parlo solo di prestazioni, ma di atteggiamento in generale. Diventerà presto un campione. Oggi ha lavorato con e per la squadra. Siamo soddisfatti e lo è anche lui. Non ha bisogno dei miei consigli, sa che qui si sta bene e vogliamo continuare a crescere e a vincere insieme", ha ribadito il tecnico rossonero.