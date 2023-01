De Ketelaere, chiedono il reso sui social: arriva la risposta (seria) di Amazon

Charles De Ketelaere continua a far discutere e a ricevere critiche da parte dei tifosi rossoneri. Dopo l'ultima prestazione in Coppa Italia contro il Milan, c'è anche chi, sui social, ha pensato di restituirlo al mittente. Come fosse un pacco. Un tifoso su Twitter ha scritto: "Dai, fate il reso su Amazon...", aggiungendo parole colorite.

Il botta e risposta con Amazon

Il colosso dell'ecommerce, che non era stato taggato, ha comunque risposto, attraverso il profilo AmazonHelp. Quando ha chiesto all'utente il modo in cui avrebbe potuto aiutarlo, si è sentito rispondere: "Ho un pacco dal Belgio da fare un reso". Amazon ha continuato a chiedere: "Si tratta di un reso per un articolo che è stato spedito da Amazon o da un venditore terzo? Puoi verificarlo nella e-mail di conferma dell'ordine". Una volta spiegato che era coinvolto un terzo venditore, il tifoso ha chiuso la questione, chiamando in causa il Bruges, società dal quale il Milan ha prelevato il belga in estate.