Milan, Pioli: "Serve qualcosa in più. Ecco perché ho voluto il ritiro"

MILANO - Vigilia di Lecce-Milan . Per i rossoneri un test dove servirà rialzare immediatamente la testa dopo il ko di Coppa Italia col Torino e l'imminente partita di Supercoppa contro l' Inter . Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli : "Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perchè abbiamo bisogno di tutti. Nessun intervento sul mercato? Lo sapevo, l'unico nostro problema è non avere il gruppo al completo, sono convinto di avere una squadra forte e non ci sia bisogno di intervenire. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori. Non è un problema di determinazione, ma di lucidità."Negli occhi dei giocatori ho visto grande determinazione e volontà. Dobbiamo alzare il livello, perchè serve qualcosa in più in attenzione, determinazione e qualità. Contro il Torino abbiamo fatto 36 tiri, solo 8 nello specchio. Abbiamo provato a segnare da posizioni impossibili. E' mancata lucidità. Il ritiro? Nasce da una mia esigenza. Non avrei dormito, ho preferito parlare subito con i miei giocatori per spiegare cosa fare meglio. Quando c'è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Credo sia stato un problema di lucidità e qualità, per vincere dobbiamo alzare il livello delle prestazioni. La Supercoppa sarà un obiettivo importante, quel match dirà qualcosa. Il campionato non finirà stasera né domani: siamo in linea con lo scorso anno, ma possiamo far meglio. Dopo il pareggio con la Roma abbiamo affisso nello spogliatoio la classifica del girone d'andata dello scorso anno, quando abbiamo chiuso a 42 punti. È un obiettivo ambizioso".

Pioli: "Il Lecce? E' in forma e ci creerà difficoltà. Colombo? Il Milan lo sta seguendo con attenzione. Felice per il rinnovo di Bennacer"

"Il Lecce è una squadra in grande fiducia, che ha vinto meritatamente contro la Lazio. Stanno bene fisicamente e mentalmente, sarà un avversario che ci creerà difficoltà. Colombo? Credo che sta facendo molto bene, sta dimostrando i suoi miglioramenti e il Milan lo sta seguendo con attenzione. Adli? Si sta allenando bene, è sempre molto disponibile. De Ketelaere ha fatto una buona partita da centravanti, poi quando ci sono stati meno spazi ha fatto più fatica. Sono felice per il rinnovo di Bennacer: è uno dei tanti di questo gruppo che è cresciuto tanto. Dest? Secondo me ha fatto un'ottima prestazione, contro un avversario fisico. L'unico problema che ha è la sua testa. Deve avere questa attitudine tutti i giorni, rimanendo applicato. Ha caratteristiche importanti. Partire alto credo non gli piaccia, partendo basso può far meglio. Deve essere un giocatore che deve dar fastidio anche in fase difensiva. Può determinare. Ha ottime qualità, ma deve lavorare con continuità".

Pioli: "Il Napoli è la favorita. Per vincere il campionato bisogna fare più di 85 punti"

"Chi ha ragione Spalletti o Allegri? Son due toscani a cui piace darsela contro l'uno con l'altro. In questo momento la favorita deve essere per tutti il Napoli, sette punti di vantaggio sono tanti ma non decisivi. Bisogna fare più di 85 punti per vincere il campionato. Napoli-Juve? Mi godrò la partita, da una parte c'è la qualità e brillantezza del Napoli, dall'altra la concretezza della Juventus. Sarà una grande partita".