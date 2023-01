Milan, Bakayoko oggetto misterioso: stipendio super ma non gioca mai

MILANO - I misteri del calcio esistono e spesso sono ben evidenti. E' il caso del Milan, che ha in rosa il francese Tiemoue Bakayoko. E fin qui nulla di strano. Quello che salta all'occhio è che il centrocampista fino a questo momento non ha mai visto il campo, Pioli non lo ha mai preso in cosiderazione, ma il ragazzo è stato sempre o quasi convocato (17 volte su 18 in campionato) tranne che in Champions League, visto che non è stato inserito in lista Uefa. Destino strano quello del centrocampista esploso al Monaco, di cui fu un pilastro nella stagione della clamorosa vittoria della Ligue 1 nel 2016/17. Acquistato quell'estate dal Chelsea per 40 milioni di euro, a Londra fu un flop, prima di trasferisi al Milan un anno dopo in prestito annuale dietro pagamento di 5 milioni. I rossoneri non lo riscattarono, quindi tornò al Chelsea che a sua volta lo rigirò in prestito al Monaco prima e Napoli poi. Ora da un anno circa è tornato al Milan, ma senza giocare. Insomma è proprio il caso di dire che i rossoneri pagano (5 milioni all'anno) Bakayoko per fare...l'accompagnatore. E non sarà nemmeno facile trovare club pronti a prenderlo in questo mercato di gennaio, considerati i costi e l'assenza di minuti e quindi di ritmo partita nelle gambe del francese.