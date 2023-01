Giroud e il rinnovo con il Milan: "Ecco cosa ho in mente. E sulla MLS..."

MILANO - L'attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha parlato del suo futuro in rossonero visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il numero 9 rossonero, intervistato a Canal Football Club, ha chiarito la sua situazione così: "Ho voglia di rinnovare il mio contratto con il Milan. Sono entrato nel cuore dei tifosi con la vittoria dello scudetto. Sto parlando con la società per il rinnovo, se ci sarà la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò. In alternativa propenderei per una destinazione esotica, magari la MLS americana che mi è sempre piaciuta". L'obiettivo in rossonero per Giroud è "continuare a segnare e a vincere trofei con la maglia del Milan". Qualche dubbio in più invece per quanto riguarda la nazionale francese: "Non lo so ancora, sto ancora riflettendo".