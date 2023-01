Pioli avvisa la Lazio: "Il Milan non è scarso. Ibra? Ecco come sta"

MILANO - Alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Lazio, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Dobbiamo affrontare questi momenti, contro la Lazio sarà un altro esame da superare con umiltà e unità. Le critiche ci stanno, perché le prestazioni sono state al di sotto delle nostre possibilità e le aspettative, essendo il Milan, sono molto alte. I miei giocatori non sono scarsi". "Vogliamo superare questo momento delicato facendo una partita da Milan contro la Lazio - aggiunge Pioli -. Dovevamo fare di più sicuramente dal pareggio contro la Roma al derby. Adesso abbiamo due opzioni: o continuare a piangerci addosso o reagire. Non siamo per la seconda". Sulla Lazio: "Stanno facendo un ottimo campionato, hanno un tecnico molto capace, con identità ben precisa. Felipe Anderson sta giocando molto bene da attaccante centrale. Centrocampista in più domani? No, abbiamo i nostri principi". Sul recupero di Ibrahimovic: "Sta lavorando bene, rispettando la tabella di lavoro. Ha ripreso ad allenarsi sul campo, a parte rispetto al gruppo, e ogni giorno stiamo valutando la situazione. Il ginocchio sta rispondendo bene. È ancora presto per dire quando potrà essere pronto, il recupero lo si valuta giorno per giorno. Zlatan è sempre presente negli spogliatoi, parla sempre con il resto della squadra". Su Hernandez e Giroud: "Li ho visti bene, anche i nostri dati lo dicono. Ci può stare poi un leggero contraccolpo psicologico dopo la finale persa, ma con loro parlo tutti i giorni".