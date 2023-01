Crisi Milan, i rossoneri non subivano un passivo così pesante da 3 anni

ROMA - Momento difficilissimo in casa Milan. Forse il peggiore per Pioli da quando guida i rossoneri, che anche stasera sono stati travolti come in Supercoppa, ma da un passivo più pesante: 4-0 all'Olimpico contro la Lazio. Il dato peggiore a livello di punteggio da 3 anni a questa parte. Come sottolinea Opta su Twitter infatti, l'ultima volta che i rossoneri hanno subito almeno quattro gol senza segnare in una gara di campionato, è datato 22 dicembre 2019: Atalanta-Milan 5-0. Un dato evidente, che fa riflettere e che certifica la crisi rossonera.