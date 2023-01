Lazio-Milan, le pagelle dei rossoneri: Leao svanito

Ko dopo 22 minuti, infortunio muscolare. Aveva visto sfilare l’assist di Zaccagni per Milinkovic . Malinconica diserzione.

Bersaglio di Zaccagni , fin da subito. Un sopruso. È rimasto piantato sull’assist per Milinkovic , era impalato anche sul bis di Zaccagni. Sempre più sconfortante e cupa la sua partita, nel secondo tempo l’ha messa sul piano fisico. Ed è finito ko per un colpo, l’ha beccato a pochi minuti dal fischio.

Male sui due gol iniziali. Sul primo ci arriva solo con le unghie, la colpa del secondo è il movimento sul tiro di Marusic . Del tutto innocente sul rigore e sul poker. Era alla 100ª presenza in Serie A , meglio dimenticarla.

Entra e Pedro lo ubriaca. Si riprende, sporca una volée di Zaccagni, salva col piedone sempre su di lui. Ma perde il pallone che dà il “la” all’azione del rigore.



Sballottato da Marusic, gli scappa sul gol del 2-0. Pericolosamente in bilico fin dai primi assalti della Lazio. In disarmo come tutta la difesa di Pioli.



La resa del Milan è a tutto campo. Asfissiato dai centrocampisti della Lazio, s’è beccato un giallo per una manata a Zaccagni e dopo aver scagliato il pallone lontano. Una punizione fuori deviata dalla barriera laziale.



Tredici palloni persi, persa anche la bussola. Suo l’unico tiro al 19’ del primo tempo. La Lazio ha impiegato poco per metterlo in trappola e non concedergli spazi e speranze.



Tra i pochi precisi nell’esecuzione dei passaggi (88%), ma gli è riuscito un solo dribbling su tre totali. Con Leao in bambola non ha mai cambiato marcia, ha subito il ritmo altissimo di Hysaj.