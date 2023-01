Milan, Tomori infortunato: gli esami e i tempi di recupero

MILANO - Brutte notizie per Stefano Pioli dopo la gara contro la Lazio. I rossoneri perdono infatti il difensore centrale Fikayo Tomori per una lesione al muscolo rotatore dell'anca sinistra. Per l'inglese si tratta del terzo infortunio subito all'anca in carriera: il primo nel 2019/2020 con il Chelsea, il secondo l'anno scorso in rossonero al muscolo otturatore (uno dei muscoli facenti parte del muscolo rotatore dell'anca) e il terzo ieri, contro la Lazio.