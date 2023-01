Ibrahimovic scatta, si infortuna e chiede il cambio: ma è un film!

ROMA - Uno scatto verso gli avversari, poi il dolore alla gamba destra: Zlatan Ibrahimovic si gira e chiede ad ampi gesti il cambio. Ma non è una partita di calcio:si è una divertente clip tratta dal nuovo film di Asterix e Obelix ("Il regno di mezzo"), nel quale l'attaccante svedese interpreta il soldato romano Caius Antivirus. "Perché non si è riscaldato, che stupido", il commento dei "compagni di squadra" di Antivirus, che esce dal campo osannato dalla "tifoseria". Ibra non è nuovo a escursioni in mondi differenti dal calcio, come già accaduto a Sanremo nel 2021: ora lo svedese si cimenta anche con il grande schermo.