Problema Milan: gli infortuni muscolari

A leggere in controluce il cedimento strutturale improvviso accusato dal Milan, seguito al 2-2 con la Roma, sfida comandata fino all’85’ 2-0, c’è un dato inquietante che allarma e che è la spiegazione principale dei problemi iscritti nell’agenda di Stefano Pioli. Il dato in questione è rappresentato dal numero industriale di infortuni muscolari collezionati dal 4 dicembre 2022 (inizio della preparazione post mondiale) fino ad oggi. Nell’elenco compare uno solo per trauma (Ballo Touré, operato alla spalla, dopo l’ultima amichevole di dicembre con il Psv Eindhoven). L’assenza più “pesante” denunciata è quella del portiere francese Mike Maignan, uno dei protagonisti decisivi della cavalcata tricolore della primavera 2022 (aprile-maggio). La sua ultima presenza in campionato è del 18 settembre (Milan-Napoli 1-2), tre giorni prima della sua apparizione in nazionale (Francia-Austria) e del ko muscolare al polpaccio denunciato all’intervallo. Da allora c’è stata sicuramente una ricaduta in ottobre, poi la preparazione post-mondiale interrotta a Dubai con accertamenti effettuati al ritorno a Milano i quali hanno certificato il protrarsi dell’inattività.