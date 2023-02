Leao tratta e spegne gli allarmi nel Milan

MILANO - L’intervento a gamba tesa, proprio nella settimana del derby, serve ad allinearsi alla versione societaria sul rinnovo di Leao e a smorzare il prolungato allarme. Si va avanti a negoziare, ma restano i paletti in parallelo all’offerta milanista di sette milioni più bonus. Ieri l’avvocato e agente del portoghese - Ted Dimvula - ha fatto il punto della situazione: «Stiamo lavorando insieme per arrivare a una soluzione soddisfacente» , le sue parole a Sky. «La priorità di Leao non è cambiata: vuole restare al Milan, crescere e progredire in questa città. E neghiamo ogni desiderio da parte del giocatore di abbassare la clausola rescissoria per agevolare una partenza nella prossima estate. Leao è completamente concentrato sul Milan e si augura di tornare a vincere».

Ampi margini

I colloqui in queste settimane sono entrati nel vivo: un mese e mezzo dopo il Mondiale - in cui il Portogallo è arrivato ai quarti di finale e Leao ha recitato da protagonista - tra il talento rossonero e la società non c’è stato un vero avvicinamento, ma il Milan ha le idee chiare. Per esempio, al momento non è previsto alcun benestare di fronte a offerte inferiori ai cento milioni di euro per Leao. La soluzione ideata dal club può essere quella di blindare il giocatore con un rinnovo a lungo termine, oppure fare un allungamento biennale del contratto. Tutto questo, pur di non rischiare altri addii dolorosi per le casse della società dopo la lunga lista di precedenti. Leao va in scadenza a giugno del 2024 e il Milan su di lui ha alzato la soglia d’attenzione da mesi. I margini di trattativa sono ancora ampi.

Supervisione

Intanto ieri mattina il Milan si è allenato sotto l’attenta supervisione dell’intero gruppo dirigenziale: Maldini, Massara e l’ad Furlani ai quali va aggiunto il presidente Scaroni. Insomma, ore caldissime con i campioni d’Italia che hanno dato al 2023 una sola vittoria. Pioli dovrà brevettare un nuovo Milan, proprio nella settimana più delicata della stagione, dopo aver perso Bennacer e Tomori. Il momento rossonero impone di non perdere altro terreno, la stracittadina aggiunge pressione alla squadra. Davide Calabria chiama a raccolta energie e senso del dovere: «Domenica bisogna vincere per forza», ha detto il capitano ai microfoni di Dazn. «Siamo entrati in una settimana incredibile come quella del derby e la nostra missione ricalca quella dello scorso anno contro l’Inter: servono i tre punti a tutti i costi».