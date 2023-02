Milan, che notizia per Pioli: Ibrahimovic torna ad allenarsi con la squadra dopo 8 mesi!

ROMA - Buone notizie in casa Milan, nonostante il periodo nero della squadra in crisi di risultati da ormai troppo tempo. Zlatan Ibrahimovic è infatti tornato a Milanello ad allenarsi per la prima volta a 8 mesi dall'operazione, svolgendo parte dell'allenamento con il resto della squadra. Ibra, non inserito in lista Champions per motivi tecnici, ha poi proseguito il lavoro personalizzato per la riabilitazione e il suo rientro si avvicina. Discorso simile per Maignan. Insomma un piccolo spiraglo di luce in casa rossonera, in un periodo che si sta rivelando molto buio.