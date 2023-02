L'ex Inter brutale con Milan e Juve: la frase fa arrabbiare i tifosi

"Da interista mi godo il momento difficoltà di Milan e Juventus , come ogni tifoso". Jürgen Klinsmann non ha usato giri di parole nel corso di un'intervista ad Apericalcio. L’ex Commissario Tecnico della Germania e attaccante dell’ Inter ha parlato del derby di domani sera, 5 febbraio , alle 20:45 tra nerazzurri e rossoneri. Klinsmann si è soffermato sui monenti delicati attraversati dalle storiche rivali sportive del club di cui è stato una bandiera.

Klinsmann, i complimenti al Napoli e la stoccata al Milan

Klinsmann ha, innanzitutto, spronato l'Inter: “Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. È una partita speciale per i tifosi come me, ma anche per i giocatori in campo. Ai miei tempi c’era l’Inter dei tre tedeschi contro il Milan degli olandesi. Erano partite favolose, equilibrate. Un’esperienza unica, bellissima. Vivo negli Stati Uniti dal 1998, ma seguo sempre il calcio italiano e sono orgoglioso di quanto sta facendo l’Inter”.

Infine, non ha lesinato parole d'elogio per la capolista inconstrastata della Serie A ed ha aggiunto. “In campionato ormai credo sia tardi e che nessuno possa fermare il Napoli. Un gruppo fortissimo, con un allenatore eccezionale e un pubblico caldo. La mia speranza è che per l'Inter, a questo punto, possa essere un anno speciale in Champions League. Mi aspetto almeno la semifinale, penso possa arrivarci. E poi c'è la Coppa Italia, che sarà meno prestigiosa ma è comunque un trofeo. Il crollo del Milan è inspiegabile perché stava andando molto bene e nessuno si aspettava che perdesse così tante partite e in malo modo. Non so cosa sia successo”.