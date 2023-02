Milan, Messias: "Napoli straordinario. Obiettivo Champions e con Ibra..."

MILANO - Il milanista Junior Messias, si è così espresso ai giornalisti presenti alla celebrazioni per il ventesimo anno della "Fondazione Milan" iniziando dalle ultime vittorie rossonere: "Abbiamo passato un momento difficile, ma ora sono arrivate tre vittorie importanti dove non abbiamo subito gol, ma c'è da lavorare tanto in vista del proseguo del campionato. Gioco in un altro ruolo? Cambia poco per me. Faccio un po' di tutto, anche quando facevo l'esterno alto ho sempre fatto sacrifici per aiutare la squadra. L'obiettivo del MIilan? All'inizio volevamo vincere il campionato, ma ora che il Napoli sta disputando un'annata straordinaria, l'obiettivo è approdare in Champions e questo è il minimo che possiamo raggiungere".