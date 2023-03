Fiorentina-Milan nel segno di Astori. Pioli: "E' sempre con me"

MILANO - Fiorentina-Milan, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Franchi, cade a 5 anni esatti dalla morte di Davide Astori: "Domani Davide sicuramente sorriderà, intimamente sarà una partita particolare", spiega Stefano Pioli, allenatore in viola del difensore proprio nei giorni della sua scomparsa. "Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia istituita l'associazione a suo nome, per fare del bene alle persone meno fortunate. La sua positività, la sua educazione sono sempre state incredibili. Come la sua determinazione, la sua serenità. Oltre che la capacità di dire le cose giuste al momento giusto: era un capitano vero".