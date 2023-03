Milan, Ibrahimovic vuole giocare

MILANO - È rimasto a guardare da casa l’impresa dei compagni di squadra a Londra in Champions League, ma in campionato Zlatan Ibrahimovic può dire ancora la sua. L’attaccante svedese del Milan non ha preso parte alla spedizione contro il Tottenham poiché fuori dalla lista Uefa, ma in serie A vuole tornare ad incidere e contro la Salernitana spera di aumentare il minutaggio in campo. In verità Ibrahimovic punterebbe ad una maglia da titolare dopo oltre un anno, l’ultima volta che lo svedese ha cominciato dal primo minuto è stato il 23 gennaio 2022 contro la Juventus, match durato mezz’ora a causa di un infortunio. Ibrahimovic ora si sente pronto e dopo aver assaggiato il campo nel finale contro l’Atalanta, e dopo aver testato il terreno del Franchi per 35 minuti (recupero compreso), spera di giocare ancora di più. Lo aveva detto di non essere tornato dopo nove mesi di assenza solamente per fare da comparsa nei minuti finali, e dunque sta spingendo con ottime sessioni d'allenamento per mettere in difficoltà l’allenatore e giocare dall’inizio.

Duello acceso Nell’allenamento di venerdì Zlatan aveva giocato tutta la partitella interna a Milanello contro la squadra Under 18, ieri invece sessione personalizzata come da programma. La scelta definitiva verrà presa oggi da Pioli, quando ci sarà la rifinitura, sarà il momento in cui verranno effettuate le prove generali su chi scenderà in campo nel posticipo del lunedì sera contro la Salernitana. Attualmente ha qualche possibilità in più Olivier Giroud, ed è un bel duello tra i due veterani dell’attacco. Il tecnico milanista potrebbe preferire ancora la soluzione francese, mentre Ibra entrerebbe nella ripresa. Una staffetta che si è già vista una settimana fa contro la Fiorentina e che potrebbe replicarsi contro i granata, partita fondamentale per provare ad accorciare sulle squadre che lottano per un piazzamento tra le prime quattro in campionato.

Quanto tempo Per Ibrahimovic quest’anno solamente due apparizioni, per un totale di 45 minuti giocati. E’ stata una lunga rincorsa quella dello svedese, cominciata il 25 maggio scorso, quando ha deciso di operarsi ai legamenti del ginocchio e durata quasi nove mesi. Ora, però, sente di poter dare di più e vorrebbe tornare a segnare. Il gol manca da tantissimo tempo, dal 9 gennaio 2022 contro il Venezia. Modifiche Ci saranno alcune modifiche di formazione , sia in difesa che a centrocampo. Dovrebbe rientrare Kjaer, che ha perso il posto da titolare a favore di un sorprendente Thiaw, mentre in cabina di regia è previsto il ritorno di Bennacer dopo la panchina a Londra. Uno tra Tonali e Krunic riposerà per i tanti impegni consecutivi. Possibile nuova chance per De Ketelaere, ancora a caccia di un gol o di un guizzo che possa sbloccarlo mentalmente. In caso di necessità Pioli potrà ricorrere al jolly Brahim Diaz, un’arma in più da posizionare sulla linea dei trequartisti. Al posto di Junior Messias, assente per infortunio al bicipite femorale (dovrà fermarsi per un mesetto), ci sarà Saelemaekers . Guarda il video Ibra e il recupero dall'infortunio: "Mai dubitare di me"

