"Pioli is on fire!" risuona in discoteca: la reazione di Bob Sinclar è esilarante!

Sinclar è... esasperato!

L'ospite della serata era niente poco di meno che Bob Sinclar, il famoso disk jocker francese che, durante le sue serate in giro per l'Europa e il mondo, non manca di inserire un celebre pezzo della discomusic, l'ormai noto 'Freed from desire' di Gala la cui base è stata presa in prestito dai tifosi rossoneri per creare il coro più famoso della scorsa estate in onore di Stefano Pioli. Al momento del ritornello, con il celebre "Pioli is one fire", urlato a squarciagola dai presenti, Bob Sinclar si arrende definitivamente. Il disk jockey transalpino fissa la telecamera ed esclama "Mamma mia", allargando le braccia in segno di evidente disapprovazione.