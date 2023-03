ROMA - Pierre Kalulu si è fermato per un problema muscolare al polpaccio: il difensore del Milan ha dovuto infatti lasciare il ritiro della nazionale francese Under 21. In vista del prossimo match, l'amichevole con la Spagna Under 21 in programma mercoledì a La Rabina, Kalulu sarà sostituito da Ismael Doukouré, dello Strasburgo. Nuova tegola, insomma, per il tecnico del Milan Stefano Pioli: nella mattinata di domani Kalulu si sottoporrà ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio.