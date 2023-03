MILANO - Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro per Pierre Kalulu. Il difensore milanista è stato sottoposto in mattinata ad esami di controllo che hanno evidenziato la lesione, per la quale si era fermato nei giorni scorsi mentre era in ritiro con la Francia Under 21. Dal ritiro francese si era inizialmente parlato di contusione, ma gli accertamenti hanno rivelato una situazione diversa. Un nuovo controllo strumentale sarà effettuato tra una settimana.