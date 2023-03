Milan, accordo con Giroud per il rinnovo. Ibra punta il Napoli

MILANO - Olivier Giroud ha trovato l’accordo verbale per il rinnovo con il Milan fino al 2024 nel pomeriggio di ieri in sede. I rappresentati del francese hanno incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara per ridurre ulteriormente le distanze sul salario e hanno avuto successo. L’attaccante francese percepirà 3,8 milioni di euro per un altro anno e la firma sul contratto è prevista entro dieci giorni, forse prima della sfida di Champions con il Napoli. Il rapporto tra Giroud e il Milan è idilliaco. L’essere protagonista ha consentito a Olivier di tornare con stabilità in Nazionale e di vivere una seconda giovinezza calcistica. Nell’anno dello scudetto Giroud ha aiutato la squadra con 14 reti complessive, iconiche quelle realizzate contro l’Inter, mentre nell’attuale annata sono 12 le realizzazioni del francese.

I nazionali a Milanello

Nella giornata di ieri sono rientrati quasi tutti i sedici giocatori del Milan prestati alle Nazionali. Oggi toccherà a Dest e Vasquez, gli ultimi. Alla trasferta partenopea non parteciperà Pierre Kalulu, infortunatosi al polpaccio, mentre Ibrahimovic e Messias ieri hanno svolto lavoro personalizzato. Il brasiliano non dovrebbe farcela, lo svedese verrà monitorato quotidianamente. Zlatan sta cercando di smaltire un fastidio che però non preoccupa in modo particolare. Pioli da oggi comincerà a provare la possibile formazione che domenica tenterà di strappare punti in casa degli azzurri. Tatticamente il Milan potrebbe passare nuovamente alla difesa a quattro uomini dopo un periodo in cui ha applicato uno schieramento a tre. Con l’assenza di Kalulu potrebbe giocare nuovamente titolare Calabria a destra, mentre Kjaer e Thiaw si contenderanno un posto dal primo minuto.