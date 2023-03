Napoli-Milan, si ferma Ibrahimovic: le sue condizioni

MILANO - Brutte notizie in casa Milan , a pochi giorni dalla trasferta contro il Napoli , con la sfida in programma domenica 2 aprile al Maradona alle ore 20:45. Dopo gli impegni per le Nazionali i rossoneri hanno perso Zlatan Ibrahimovic , che era tornato già con alcuni fastidi muscolari dopo le partite con la sua Svezia. Gli ultimi esami a Milanello hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra , che certifica la sua assenza per la sfida contro il Napoli. C'è il rischio, inoltre, che lo stop possa essere più lungo: lo svedese verrà rivalutato tra una settimana.

Milan, tutte le assenze

Oltre a quella dell'attaccante svedese, ci sono da contare le assenze di Pierre Kalulu e Junior Messias. Il difensore francese si è infortunato al polpaccio con la Nazionale Under 21, lasciando la difesa di Stefano Pioli in emergenza contro il miglior attacco della serie A. Ibrahimovic, oltre alla sfida contro il Napoli in campionato, salterà sicuramente le altre due sfide contro gli azzurri in Champions League dato che non è stato inserito nella lista Uefa.