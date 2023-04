Theo Hernandez: "Napoli forte, ma il Milan può vincere la Champions"

MILANO - Oltre a Stefano Pioli , nella conferenza stampa del Milan pre-Napoli ha parlato anche il terzino francese Theo Hernandez . Ecco cosa ha detto: "Sogno di restare qua il più possibile, poi non si sa mai. Penso al presente e alla sfida col Napoli. Credo che il Milan possa vincere la Champions, ma la cosa che più conta è fare bene domani e sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo lavorato bene per fare il massimo, poi si vedrà".

Theo: "Napoli senza Osimhen? Non cambia nulla, sono fortissimi anche senza di lui"

"Ci aspettiamo un Napoli forte - ha proseguito Theo- ma abbiamo preparato molto bene la partita. L'assenza di Osimhen non cambia nulla. Il Napoli ha grandi giocatori, tutti sono forti. Chiunque giocherà lo farà bene. Con San Siro saremo in 12. I nostri tifosi sono fantastici, sono sempre con noi".

Theo: "E' un onore essere qui al Milan. Pallone d'oro? Mi piacerebbe, ma ora penso solo alla sfida col Napoli"

"Per me essere il vice capitano del Milan è un grande onore. Il mister, Maldini e Massara mi hanno aiutato sempre e fin dal primo giorno sono contento di essere in questo club. Pallone d'Oro? Pensiamo a domani, ma è ovvio che mi piacerebbe vincerlo".