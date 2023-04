Albertosi: "Maignan è tra i migliori al mondo"

MILANO - Le parate straordinarie di Mike Maignan in Champions League hanno portato il Milan ad avere una grande opportunità di giocarsi l’accesso alla semifinale. Il francese è uno dei leader della squadra di Stefano Pioli e il suo arrivo in rossonero è stato decisivo per la crescita del gruppo. Ne ha parlato l’ex rossonero Enrico Albertosi che ha giocato al Milan sei anni, collezionando 170 presenze.

Cosa ne pensa di Maignan e della parata impressionante, oltre che decisiva, effettuata su Di Lorenzo?

«La parata è bellissima. Ma si sa che Maignan è proprio bravo, infatti quando il Milan lo ha perso per qualche mese la squadra ne ha risentito parecchio. La difesa non aveva la sicurezza che ha quando c’è lui in porta. Non dimentichiamo che Maignan è stato determinante per lo scudetto del Milan l’anno scorso».

Maignan in questo momento è il miglior portiere al mondo?

«È sicuramente tra i migliori, è un ottimo portiere. Mi piace molto anche Courtois del Real Madrid e Alisson del Liverpool. Penso che Maignan in questo momento possa giocarsi la palma di miglior portiere al mondo con questi altri due».

Lei ha difeso i pali per tanti anni, in cosa le piace Maignan?

«Ha una grandissima personalità, mi piace come utilizza i piedi, sa guidare bene la difesa, è un portiere che non esagera nella platealità. È davvero molto bravo e si vede negli interventi decisivi che compie in ogni partita, specialmente nelle sfide che contano».

Il portiere francese impressiona anche per l’impostazione dal basso e l’uso dei piedi...

«Si, è molto bravo a impostare da dietro, un altro che mi piace come Maignan nell’organizzazione dal basso è Onana dell’Inter, per rimanere nel nostro campionato».

Con l’arrivo di Maignan il Milan ha potuto chiudere il capitolo Donnarumma senza grossi rimpianti?

«Donnarumma ora gioca al Psg che non ha rivali in campionato, e questo può influire. È un bravo portiere anche lui è lo sta dimostrando, ma il Milan con il cambio è andato benissimo, riuscendo poi a vincere un campionato con Maignan in porta».

L’assenza per cinque mesi si è fatta sentire in campionato...

«Sono d’accordo, quando è mancato lui il Milan ha calato tantissimo con i risultati, poi quando è rientrato la squadra ha ripreso vigore ed è tornata a fare punti. Poi la differenza si è vista soprattutto in Champions perché il francese ha fatto degli interventi strepitosi. Lo inserisco tra i grandi leader della squadra rossonera».

Maignan con le parate contro il Napoli in Champions ha regalato al Milan un vantaggio in vista del match di ritorno. Che gara si aspetta al Maradona?

«È ancora tutto aperto. Anche se il Milan in campionato ha vinto 4-0 a Napoli ma con il rientro di Osimhen il Napoli ha qualcosa in più e potrebbe farcela. Nella partita di San Siro ho visto un Milan che ha concesso troppe occasioni alla squadra di Spalletti, che poi non sono state sfruttate per merito di Maignan».