Bologna-Milan, la rivoluzione di Pioli: De Ketelaere torna titolare

Una vera e propria rivoluzione. Il Milan oggi al Dall’Ara di Bologna (fischio d’inizio alle ore 15) si presenterà con una formazione totalmente modificata rispetto a quella che solitamente Stefano Pioli schiera in campionato o in Champions. Una maxi rotazione con l’intenzione di preservare alcuni giocatori chiave in vista della sfida decisiva in Champions League contro il Napoli. L’occasione di passare il turno è troppo ghiotta, il Milan ha l’opportunità dopo sedici anni di accedere in semifinale e ha due risultati su tre a disposizione nello scontro del Maradona contro il Napoli. Ma prima i rossoneri dovranno affrontare l’impegno in campionato contro il Bologna, ad appena 70 ore di distanza dal match in Champions contro gli azzurri. A causa di un calendario fittissimo Pioli è quasi obbligato a cambiare così tanto e manderà in campo una formazione inedita.

Fin qui il Milan delle seconde linee ha sempre deluso . L’ultimo esperimento è avvenuto una settimana fa contro l’Empoli con cinque cambi rispetto alla squadra che poi ha vinto 1-0 in Champions. E il risultato contro i toscani è stato deludente. Uno 0-0 casalingo che ha portato i rossoneri al quarto posto, con solo un punto in più dell’Inter. Oggi Pioli potrebbe cambiare addirittura dieci giocatori di movimento. L’unico confermato è proprio il portiere Mike Maignan, mentre gli altri saranno tutte riserve o giocatori che fin qui hanno trovato pochissimo spazio. Pioli però anche da loro vuole il massimo, è una chance importante per chi ha avuto un minutaggio basso e contro il Bologna una prestazione positiva potrebbe portare il tecnico a fare nuove valutazioni per la parte finale della stagione.

In attesa del gol

Contro il Bologna all’andata è avvenuto l’unico assist in campionato di Charles De Ketelaere, che oggi avrà una possibilità da titolare dopo 40 giorni. L’ultima volta aveva giocato dall’inizio nella trasferta di Firenze, senza però lasciare il segno. Il belga era affondato insieme ai compagni di squadra sotto i colpi di una viola agguerrita. L’ex Bruges è ancora a caccia della prima rete, ma oltre al gol l’allenatore vorrebbe vedere una prestazione convincente. Chance dall’inizio anche per Pobega e Vranckx, utilizzati di rado in questo 2023.

Ancora loro

Contro l’Empoli Rebic e Origi sono stati i più criticati per non aver saputo sfruttare l’opportunità dall’inizio, oggi avranno una nuova occasione e stavolta Pioli ha chiesto di essere più cattivi in zona gol. Le reti delle seconde linee mancano da tanto e specialmente il belga ha trovato solo due volte il gol in tutto il campionato. Con Leao, Giroud e Diaz che riposeranno per non incappare in problemi fisici a pochi giorni dalla trasferta di Napoli, toccherà a loro due più De Ketelaere provare a sbloccare il risultato. La linea difensiva sarà totalmente nuova, con Florenzi che torna titolare dopo sette mesi e mezzo (l’ultima volta il 30 agosto contro il Sassuolo, giorno dell’infortunio), mentre Ballo-Touré prenderà il posto di Theo Hernandez. Al centro agiranno Kalulu e Thiaw, con il francese che rientra dopo l’infortunio accusato in nazionale lo scorso 26 marzo. Kjaer non è stato nemmeno convocato, Pioli pensa a preservarlo per la sfida di Napoli. Rimarranno in panchina anche Calabria, Tomori, Tonali e Bennacer, tutti disponibili per la sfida di oggi: verranno chiamati in causa solamente in caso di stretta necessità. Pioli vuole ruotare per evitare brutte sorprese in vista della Champions ma allo stesso tempo si aspetta risposte positive da chi ha giocato meno fino ad ora.